HCSC şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $120K tutarındadır. HCSC şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
HCSC
Software Engineer
Chicago, IL
Yıllık toplam
$120K
Seviye
Grade 17
Temel maaş
$105K
Stock (/yr)
$0
Prim
$15K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir HCSC?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
HCSC şirketindeki in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $180,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
HCSC şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $82,000 tutarındadır.

