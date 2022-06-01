Şirket Dizini
Hays
Hays Maaşlar

Hays şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $12,902 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $163,439 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hays. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Satış
Median $118K
İdari Asistan
$35.4K
Veri Bilimci
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Grafik Tasarımcı
$59.3K
İnsan Kaynakları
$62.7K
Proje Müdürü
$56.2K
İK Uzmanı
$12.9K
Yazılım Mühendisi
$42.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$163K
Çözüm Mimarı
$95.9K
SSS

Haysで報告されている最高給与の職種はYazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$163,439です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Haysで報告されている年間総報酬の中央値は$60,967です。

