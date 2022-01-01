Şirket Dizini
Hawk-Eye Innovations
Hawk-Eye Innovations Maaşlar

Hawk-Eye Innovations şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $69,650 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $199,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hawk-Eye Innovations. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $75.9K
İdari Asistan
$69.7K
Ürün Tasarımcısı
$199K

İK Uzmanı
$82.3K
Hawk-Eye Innovations şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $199,000 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hawk-Eye Innovations şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,136 tutarındadır.

