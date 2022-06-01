Şirket Dizini
Havas
Havas Maaşlar

Havas şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $4,975 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama Operasyonları için $129,350 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Havas. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Ürün Tasarımcısı
Median $45.6K
İş Geliştirme
$49K
Personel Şefi
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
Veri Analisti
$29.3K
İnsan Kaynakları
$100K
Pazarlama
$22.7K
Pazarlama Operasyonları
$129K
Yazılım Mühendisi
$5K
SSS

Havas şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $129,350 tazminatla Pazarlama Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Havas şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $47,318 tutarındadır.

