Havas Media Group şirketinde in New York City Area ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $141K ile $197K arasında değişmektedir. Havas Media Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$153K - $185K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$141K$153K$185K$197K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Havas Media Group?







SSS

Havas Media Group şirketindeki in New York City Area Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $197,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Havas Media Group şirketinde Veri Analisti rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $141,100 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Havas Media Group için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

