Hashmap
Hashmap Maaşlar

Hashmap şirketinin maaşları alt seviyede Çözüm Mimarı için yıllık $145,725 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $235,740 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Hashmap. Son güncellenme: 11/23/2025

Ürün Müdürü
$236K
Çözüm Mimarı
$146K
SSS

Hashmap şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $235,740 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Hashmap şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $190,732 tutarındadır.

