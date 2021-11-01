Şirket Dizini
H-E-B
H-E-B Maaşlar

H-E-B şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $36,400 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $235,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: H-E-B. Son güncellenme: 10/20/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Müşteri Hizmetleri
Median $36.4K
Ürün Tasarımcısı
Median $89K

Ürün Müdürü
Median $140K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $235K
UX Araştırmacısı
Median $99K
İş Analisti
Median $80.3K
Veri Analisti
$128K
Veri Bilimci
Median $163K
Grafik Tasarımcı
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
İK Uzmanı
$121K
Satış
$63.9K
SSS

H-E-B şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $235,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
H-E-B şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $124,773 tutarındadır.

