Gusto Yazılım Mühendisi Maaşlar

Gusto şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $179K ile L6 için year başına $652K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $303K tutarındadır. Gusto şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

En Son Maaş Başvuruları

​ Tablo Filtresi Abone Ol Ekle Maaş Ekle Ücret Paketi Ekle

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

İK / İşe Alım? Etkileşimli teklif oluşturun

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 20 % YIL 1 20 % YIL 2 20 % YIL 3 20 % YIL 4 20 % YIL 5 Hisse Türü Options Gusto şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 20 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 20.00 % yıllık )

20 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 1.67 % aylık )

20 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 1.67 % aylık )

20 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 1.67 % aylık )

20 % hak ediş süresi 5th - YIL ( 1.67 % aylık ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment. 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options Gusto şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) 10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

Hakediş programı nedir Gusto ?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere . Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi → E-posta Adresinizi Girin E-posta Adresinizi Girin Abone Ol Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar Yeni Unvan Gönder