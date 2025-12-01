Şirket Dizini
Gusto Ürün Müdürü Maaşlar

Gusto şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı L2 için year başına $199K ile L4 için year başına $393K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $399K tutarındadır. Gusto şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$199K
$165K
$33.8K
$0
L3
$241K
$170K
$63.7K
$7.8K
L4
$393K
$213K
$150K
$29K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

20%

YIL 1

20%

YIL 2

20%

YIL 3

20%

YIL 4

20%

YIL 5

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 5 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 20% hak ediş süresi 1st-YIL (20.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 4th-YIL (1.67% aylık)

  • 20% hak ediş süresi 5th-YIL (1.67% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Gusto şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



SSS

Gusto şirketindeki in United States Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $582,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gusto şirketinde Ürün Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $226,250 tutarındadır.

