Guidewire Software
Guidewire Software Maaşlar

Guidewire Software şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $16,768 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $371,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Guidewire Software. Son güncellenme: 10/19/2025

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $256K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Çözüm Mimarı
Median $230K

Data Architect

İK Uzmanı
Median $122K
Satış
Median $313K
Teknik Program Müdürü
Median $204K
Muhasebeci
$263K
Veri Analisti
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Pazarlama
$231K
İnsan Operasyonları
$277K
Ürün Tasarımcısı
$193K
Ürün Müdürü
$137K
Program Müdürü
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

24%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Guidewire Software şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 24% hak ediş süresi 4th-YIL (6.00% üç aylık)

SSS

Guidewire Software şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $371,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Guidewire Software şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $218,891 tutarındadır.

