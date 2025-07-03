GSPANN Technologies Maaşlar

Şirket Dizini
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $139,300 toplam tazminattan üst seviyede Program Müdürü için $161,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GSPANN Technologies. Son güncellenme: 11/23/2025

Program Müdürü
$162K
Yazılım Mühendisi
$139K
SSS

GSPANN Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $161,700 tazminatla Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GSPANN Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,500 tutarındadır.

