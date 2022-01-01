Şirket Dizini
GSK
GSK Maaşlar

GSK'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $6,733'den üst uçta Proje Yöneticisi için $392,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. GSK. Son güncelleme: 8/19/2025

Yazılım Mühendisi
Median $177K
Veri Bilimcisi
Median $86.1K
İdari Asistan
$71.7K

Biyomedikal Mühendis
$169K
İş Operasyonları Yöneticisi
$28.8K
İş Analisti
$28.2K
Kontrol Mühendisi
$91.3K
Müşteri Hizmetleri
$36.1K
Veri Bilimi Yöneticisi
$60.3K
Finansal Analist
$65.3K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$59.7K
Yönetim Danışmanı
$114K
Pazarlama
$248K
Pazarlama Operasyonları
$75.9K
Ürün Tasarımcısı
$55.4K
Ürün Yöneticisi
$60.5K
Program Yöneticisi
$129K
Proje Yöneticisi
$393K
İşe Alım Uzmanı
$80.6K
Düzenleyici İşler
$97.8K
Satış
$6.7K
Siber Güvenlik Analisti
$105K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$86.1K
Çözüm Mimarı
$161K
SSS

GSK'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $392,700 ücretle Proje Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
GSK'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $83,329'dır.

