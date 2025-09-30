Şirket Dizini
Grid Dynamics
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

  • Greater Dallas Area

Grid Dynamics Teknik Program Müdürü Maaşlar Greater Dallas Area konumunda

Grid Dynamics şirketinde in Greater Dallas Area Teknik Program Müdürü tazminatı T3 için year başına $159K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Dallas Area medyanı $155K tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Teknik Proje Müdürü

SSS

Grid Dynamics şirketindeki in Greater Dallas Area Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $175,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grid Dynamics şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Greater Dallas Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $155,000 tutarındadır.

