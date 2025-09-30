Grid Dynamics şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminatı T2 için year başına UAH 1.91M ile T4 için year başına UAH 3.07M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ukraine medyanı UAH 2.56M tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
