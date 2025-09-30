Şirket Dizini
Grid Dynamics
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Moldova

Grid Dynamics Yazılım Mühendisi Maaşlar Moldova konumunda

Grid Dynamics şirketinde in Moldova Yazılım Mühendisi tazminatı T2 için year başına MDL 617K ile T3 için year başına MDL 905K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Moldova medyanı MDL 705K tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

SSS

Grid Dynamics şirketindeki in Moldova Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MDL 1,088,325 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grid Dynamics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Moldova için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MDL 718,673 tutarındadır.

