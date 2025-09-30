Grid Dynamics şirketinde in Krakow Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı T1 için year başına PLN 78.9K ile T4 için year başına PLN 281K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Krakow Metropolitan Area medyanı PLN 227K tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
