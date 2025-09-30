Şirket Dizini
Grid Dynamics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Atlanta Area

Grid Dynamics Yazılım Mühendisi Maaşlar Atlanta Area konumunda

Grid Dynamics şirketinde in Atlanta Area Yazılım Mühendisi tazminatı T3 için year başına $170K ile T4 için year başına $155K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Atlanta Area medyanı $160K tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Software Engineer
$170K
$170K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız.

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

SSS

Grid Dynamics şirketindeki in Atlanta Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $200,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grid Dynamics şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Atlanta Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar