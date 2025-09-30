Şirket Dizini
Grid Dynamics Veri Bilimci Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Grid Dynamics şirketinde in San Francisco Bay Area Veri Bilimci tazminatı T2 için year başına $130K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $130K tutarındadır. Grid Dynamics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Grid Dynamics şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Grid Dynamics şirketindeki in San Francisco Bay Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $130,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grid Dynamics şirketinde Veri Bilimci rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,000 tutarındadır.

