Greenphire
Greenphire Maaşlar

Greenphire şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $101,490 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $136,178 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Ürün Müdürü
$136K
Proje Müdürü
$101K
Yazılım Mühendisi
$130K

