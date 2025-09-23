Şirket Dizini
Greenly
Greenly Ürün Müdürü Maaşlar

Greenly şirketinde in France Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €51.7K tutarındadır. Greenly şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Medyan Paket
company icon
Greenly
Product Manager
Paris, IL, France
Yıllık toplam
€51.7K
Seviye
L2
Temel maaş
€48.9K
Stock (/yr)
€0
Prim
€2.7K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Greenly?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

SSS

Greenly şirketindeki in France Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €59,415 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Greenly şirketinde Ürün Müdürü rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €43,150 tutarındadır.

