Greenlight Guru Yazılım Mühendisi Maaşlar

Greenlight Guru şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹524K ile ₹744K arasında değişmektedir. Greenlight Guru şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹593K - ₹675K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹524K₹593K₹675K₹744K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

₹13.98M

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Kariyer seviyeleri nelerdir Greenlight Guru?

SSS

El paquete salarial más alto reportado para un Yazılım Mühendisi en Greenlight Guru in India tiene una compensación total anual de ₹744,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Greenlight Guru para el puesto de Yazılım Mühendisi in India es ₹523,507.

