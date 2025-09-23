Şirket Dizini
Greenlight Guru
Greenlight Guru İnsan Kaynakları Maaşlar

Greenlight Guru şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $81K ile $115K arasında değişmektedir. Greenlight Guru şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$92K - $109K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$81K$92K$109K$115K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Greenlight Guru?

SSS

Greenlight Guru şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $115,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Greenlight Guru şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $81,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar