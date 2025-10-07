Şirket Dizini
Greenhouse Software
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Full-Stack Yazılım Mühendisi

  New York City Area

Greenhouse Software Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

Greenhouse Software şirketinde in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $190K tutarındadır. Greenhouse Software şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Yıllık toplam
$190K
Seviye
Senior II
Temel maaş
$190K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Greenhouse Software?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Greenhouse Software şirketindeki in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $242,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Greenhouse Software şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $174,500 tutarındadır.

