Great Learning
Great Learning Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Great Learning şirketinde in India ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına ₹10.65M ile ₹15.46M arasında değişmektedir. Great Learning şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/23/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹12.08M - ₹14.03M
India
₹10.65M₹12.08M₹14.03M₹15.46M
₹13.98M

Great Learning şirketindeki in India Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹15,459,613 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Great Learning şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹10,652,842 tutarındadır.

