Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Granicus Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Granicus şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.82M tutarındadır. Granicus şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹1.82M
Seviye
L3
Temel maaş
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Granicus?

₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız.

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Granicus şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,056,011 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Granicus şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,196,730 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Granicus için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar