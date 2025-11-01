Grainger şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $107K ile Lead Software Engineer için year başına $195K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $139K tutarındadır. Grainger şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret


