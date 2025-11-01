Şirket Dizini
Grafana
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Teknik Yazar

  • Tüm Teknik Yazar Maaşları

Grafana Teknik Yazar Maaşlar

Grafana şirketinde in United States ortalama Teknik Yazar toplam tazminatı year başına $102K ile $143K arasında değişmektedir. Grafana şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$110K - $128K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$102K$110K$128K$143K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Teknik Yazar maaş bilgisis için Grafana kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Grafana şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Teknik Yazar tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Grafana şirketindeki in United States Teknik Yazar pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $142,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grafana şirketinde Teknik Yazar rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $102,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Grafana için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar