Grafana
Grafana Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Grafana şirketinde in Germany Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı Senior Engineering Manager için year başına €123K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €119K tutarındadır. Grafana şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Grafana şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Grafana şirketindeki in Germany Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €185,136 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grafana şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €118,663 tutarındadır.

