Grafana Satış Maaşlar

Grafana şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹15.96M - ₹18.56M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Grafana şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Grafana şirketindeki in India Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹20,643,406 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grafana şirketinde Satış rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹14,745,290 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar