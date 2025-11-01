Şirket Dizini
Grafana
Grafana Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Grafana şirketinde in Germany Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına €94.9K tutarındadır. Grafana şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Yıllık toplam
€94.9K
Seviye
L4
Temel maaş
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Grafana?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Grafana şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

UX Tasarımcısı

SSS

Grafana şirketindeki in Germany Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €95,042 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grafana şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €85,548 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar