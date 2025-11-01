Şirket Dizini
Grafana
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Grafana İnsan Kaynakları Maaşlar

Grafana şirketinde in United Kingdom ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına £43.9K ile £63.9K arasında değişmektedir. Grafana şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Grafana şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Grafana şirketindeki in United Kingdom İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £63,898 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Grafana şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £43,862 tutarındadır.

