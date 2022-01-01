Şirket Dizini
Gradle
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Gradle Maaşlar

Gradle şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $177,110 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Gradle. Son güncellenme: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $162K
İK Uzmanı
$101K
Satış
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Gradle şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $177,110 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gradle şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $161,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Gradle için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • Infor
  • CentralSquare Technologies
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar