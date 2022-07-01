Şirket Dizini
Gradient AI
Gradient AI Maaşlar

Gradient AI şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $122,000 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $185,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Gradient AI. Son güncellenme: 10/19/2025

Veri Bilimci
Median $185K
Yazılım Mühendisi
Median $122K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
SSS

Gradient AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $185,000 tazminatla Veri Bilimci pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Gradient AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $182,580 tutarındadır.

