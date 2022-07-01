Gradient AI Maaşlar

Gradient AI şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $122,000 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $185,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Gradient AI . Son güncellenme: 10/19/2025