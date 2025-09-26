Şirket Dizini
GovTech şirketinde in Singapore ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına SGD 112K ile SGD 160K arasında değişmektedir. GovTech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SGD 211K

Kariyer seviyeleri nelerdir GovTech?

SSS

GovTech şirketindeki in Singapore Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 159,685 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GovTech şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 112,320 tutarındadır.

