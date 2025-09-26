Şirket Dizini
GovTech
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İş Analisti

  • Tüm İş Analisti Maaşları

GovTech İş Analisti Maaşlar

GovTech şirketinde in Singapore İş Analisti tazminat paketi medyanı year başına SGD 101K tutarındadır. GovTech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/26/2025

Medyan Paket
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Yıllık toplam
SGD 101K
Seviye
-
Temel maaş
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Prim
SGD 0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir GovTech?

SGD 211K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İş Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

GovTech şirketindeki in Singapore İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 219,618 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GovTech şirketinde İş Analisti rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 104,640 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    GovTech için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • SoFi
  • Netflix
  • Lyft
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar