GovTech Maaşlar

GovTech şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $8,514 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $163,213 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GovTech. Son güncellenme: 9/8/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $95.1K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $105K
Veri Bilimci
Median $100K

Ürün Tasarımcısı
Median $73.2K

UX Tasarımcısı

İş Analisti
Median $76.9K
Proje Müdürü
Median $110K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $163K
Veri Analisti
$8.5K
İnsan Kaynakları
$82.1K
Program Müdürü
$117K
Siber Güvenlik Analisti
$69.6K
Çözüm Mimarı
$103K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
$74.6K
SSS

GovTech şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $163,213 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GovTech şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $95,115 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar