Government of Canada
  • Maaşlar
  • Information Technologist (IT)

  • Tüm Information Technologist (IT) Maaşları

Government of Canada Information Technologist (IT) Maaşlar

Government of Canada şirketinde Information Technologist (IT) tazminat paketi medyanı year başına CA$68.8K tutarındadır. Government of Canada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$68.8K
Seviye
hidden
Temel maaş
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Government of Canada?

CA$226K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

Dahil Edilen Unvanlar

Information Technologist (IT)

IT Support

SSS

Government of Canada şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$109,275 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Government of Canada şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$77,173 tutarındadır.

