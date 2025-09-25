Şirket Dizini
Government of Canada
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Government of Canada Veri Bilimci Maaşlar

Government of Canada şirketinde in Canada Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına CA$122K tutarındadır. Government of Canada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/25/2025

Medyan Paket
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$122K
Seviye
EC6
Temel maaş
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Government of Canada?

CA$226K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

ለVeri Bilimci በGovernment of Canada in Canada የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የCA$126,900 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በGovernment of Canada ለVeri Bilimci ሚና in Canada የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$107,597 ነው።

Öne Çıkan İş İlanları

    Government of Canada için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar