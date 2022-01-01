GoPro Maaşlar

GoPro şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,563 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $291,450 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GoPro. Son güncellenme: 11/22/2025
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
GoPro şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
