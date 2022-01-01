GoPro Maaşlar

Şirket Dizini
GoPro şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $72,563 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $291,450 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GoPro. Son güncellenme: 11/22/2025

Yazılım Mühendisi
Median $72.6K
İş Geliştirme
$291K
Veri Bilimci
$139K

Donanım Mühendisi
$97.8K
Makine Mühendisi
$187K
Ürün Tasarımcısı
$189K
Ürün Müdürü
$114K
Proje Müdürü
$111K
Teknik Program Müdürü
$230K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

GoPro şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

GoPro şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $291,450 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GoPro şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $139,300 tutarındadır.

