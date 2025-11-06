Şirket Dizini
Goodnotes
Goodnotes Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Goodnotes şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına £50.7K ile L3 için year başına £74.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £91K tutarındadır. Goodnotes şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Giriş Seviyesi)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
En Son Maaş Başvuruları
Kariyer seviyeleri nelerdir Goodnotes?

SSS

Goodnotes şirketindeki in Greater London Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £164,567 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Goodnotes şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £89,611 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar