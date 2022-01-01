Şirket Dizini
Goibibo
Goibibo Maaşlar

Goibibo şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $11,854 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $65,444 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Goibibo. Son güncellenme: 10/16/2025

Yazılım Mühendisi
Median $15.6K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
$11.9K
Ürün Müdürü
$60.9K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$65.4K
SSS

Goibibo şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $65,444 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Goibibo şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $38,255 tutarındadır.

