Godrej
Godrej Maaşlar

Godrej'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $5,923'den üst uçta İş Geliştirme için $75,375'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Godrej. Son güncelleme: 8/11/2025

$160K

İş Geliştirme
$75.4K
Veri Analisti
$5.9K
İnsan Kaynakları
$12.5K

SSS

Godrej'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $75,375 ücretle İş Geliştirme at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Godrej'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $12,532'dır.

