GoBolt
GoBolt Maaşlar

GoBolt şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $29,804 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $132,184 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GoBolt. Son güncellenme: 9/7/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $88.3K
Müşteri Hizmetleri
$29.8K
Veri Analisti
$90.5K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$132K
SSS

GoBolt şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $132,184 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GoBolt şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $89,390 tutarındadır.

