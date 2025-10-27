Şirket Dizini
GOAT şirketinde in United States ortalama Hukuk toplam tazminatı year başına $203K ile $295K arasında değişmektedir. GOAT şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$233K - $265K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$203K$233K$265K$295K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

GOAT şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

GOAT şirketindeki in United States Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $295,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GOAT şirketinde Hukuk rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $202,500 tutarındadır.

