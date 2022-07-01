Şirket Dizini
Glowforge
Glowforge Maaşlar

Glowforge şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $161,000 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $447,225 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Glowforge. Son güncellenme: 10/19/2025

Yazılım Mühendisi
Median $161K
Pazarlama
$192K
Makine Mühendisi
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ürün Müdürü
$447K
Proje Müdürü
$169K
SSS

Glowforge şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $447,225 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Glowforge şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $192,135 tutarındadır.

