Globys Maaşlar

Globys şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $88,329 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $229,140 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Globys . Son güncellenme: 10/19/2025