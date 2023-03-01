Şirket Dizini
Globus Medical
Globus Medical Maaşlar

Globus Medical şirketinin maaşları alt seviyede Biyomedikal Mühendisi için yıllık $68,340 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $203,010 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Globus Medical. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $110K
Biyomedikal Mühendisi
$68.3K
Makine Mühendisi
$124K

Ürün Müdürü
$179K
Proje Müdürü
$166K
Teknik Program Müdürü
$203K
SSS

Globus Medical şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $203,010 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Globus Medical şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $144,851 tutarındadır.

