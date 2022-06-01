Şirket Dizini
GLOBO Maaşlar

GLOBO şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $11,613 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $120,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GLOBO. Son güncellenme: 9/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $29.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
$99.5K
Ürün Tasarımcısı
$11.6K

Ürün Müdürü
$60.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$106K
Teknik Program Müdürü
$121K
SSS

GLOBO şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $120,600 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GLOBO şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,788 tutarındadır.

