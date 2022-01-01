Şirket Dizini
Globant
Globant Maaşlar

Globant şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $11,235 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $298,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Globant. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Web Geliştirici

Proje Müdürü
Median $19.5K
Siber Güvenlik Analisti
Median $40.3K

Çözüm Mimarı
Median $126K
Teknik Program Müdürü
Median $190K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $196K
Muhasebeci
$15.9K
İdari Asistan
$143K
İş Operasyonları Müdürü
$33.6K
İş Analisti
$46.4K
İş Geliştirme
$299K
Müşteri Hizmetleri
$50.3K
İnsan Kaynakları
$15.2K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$13.3K
Yönetim Danışmanı
$71.9K
Pazarlama
$11.2K
Pazarlama Operasyonları
$52.3K
Ürün Tasarımcısı
$46.8K
Ürün Müdürü
$39.4K
Program Müdürü
Median $219K
Satış
$80.4K
Satış Mühendisi
$121K
SSS

Globant şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Globant şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $46,752 tutarındadır.

