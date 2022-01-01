Şirket Dizini
GlobalLogic
GlobalLogic Maaşlar

GlobalLogic şirketinin maaşları alt seviyede Girişim Sermayedarı için yıllık $1,516 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $240,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: GlobalLogic. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $240K

Veri Mimarı

Ürün Müdürü
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $177K
Muhasebeci
$166K
İş Analisti
$22.3K
Müşteri Hizmetleri
$36.7K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$74.5K
Veri Analisti
$22.5K
Veri Bilimci
$111K
Mali Analист
$167K
Donanım Mühendisi
$27.9K
Yönetim Danışmanı
$30K
Ürün Tasarımcısı
$69.5K
Proje Müdürü
$194K
İK Uzmanı
$98K
Satış
$214K
Siber Güvenlik Analisti
$74.5K
Teknik Program Müdürü
$124K
UX Araştırmacısı
$95.5K
Girişim Sermayedarı
$1.5K
SSS

GlobalLogic şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $240,000 tazminatla Çözüm Mimarı pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
GlobalLogic şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $74,511 tutarındadır.

